О нас

Строительная компания «АЛ-ХЕККА» – была основана в 2010 году в городе Харьков (Украина). На данный момент мы занимаем одно из лидирующих мест на рынке по строительству каркасных домов.

Вам нужно построить дом в Харькове? Мы знаем, как вам помочь, даже если вы точно не определились, какой именно хотите дом. Работаем с архитекторами разных направлений и сможем подобрать человека, который воплотит в жизнь любые идеи. По вашему запросу возможно строительство и без участия архитектора.

Мы работаем уже более 10ти лет, за это время построили в Харькове 35 домов и эта цифра продолжает расти! Создаем как небольшие постройки, так и коттеджи в несколько этажей. Размер наших проектов варьируется от 36м2 до 920 м2.