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Каркасное строительство

100% соблюдение сроков и норм ДБН
  • Строительство каркасных дач
  • Кровельные работы и общестрой
  • Строительство каркасных бань, гаражей, мансард, веранд и др.
  • Проектирование каркасных домов и сооружений
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Каркасные дома и строительство
Панельно-каркасные дома

Особенности строительства панельно-каркасных домов и их главные плюсы. Благодаря современным материалам и специальной конструкции здания идеально подходят для круглогодичного проживания…

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Каркасно-щитовые дома

Проектирование и стадии возведения каркасно-щитовых домов. У многих клиентов возникает вопрос – какую технологию применить при строительстве коттеджа. Одним из наиболее выгодных вариантов считается каркасно-щитовой дом…

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Каркасные коттеджи

Технология возведения каркасных конструкций позволяет построить коттедж в одну стадию, а отсутствие необходимости применения дорогостоящего оборудования…

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Готовые проекты каркасных домов

Строительство каркасных домов считается низкозатратным вариантом. Чтобы коттедж получился комфортным и теплым, необходимо тщательно продумать все этапы строительства во время составления проекта.

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Дома по канадской технологии

Каркасный дом по канадской технологии: доступный способ приобрести жилье своей мечты. Строительство каркасного дома в Канаде основано на применении сэндвич-панелей. Они состоят из OSB-плит…

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Каркасные надстройки

Строительство каркасного мансардного этажа – отличный способ расширить пространство своего дома.

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Каркасные пристройки

Общеизвестно, что на сооружение конструкции из кирпича требуется затратить немало времени и усилий. Если капитальное сооружение возводить не планируется, то для сохранения времени и денежных средств рекомендуется выбрать каркасную пристройку.

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Каркасная баня

Постройки на основе каркаса становятся все популярнее среди владельцев земельных участков, вытесняют бревенчатые, пеноблочные сооружения. Главный плюс каркасной бани заключается в том, что она не нуждается в особом уходе…

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SIP-панели

Каркасное строительство жилых объектов привлекает застройщиков энергосберегающей технологией. Обходятся дома из СИП панелей в умеренные деньги.

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Каркасная беседка

Каркасная беседка представляет собой конструкцию, основанную на деревянном или металлическом каркасе. Она включает в себя вход, окошки (если необходимо), кровлю …

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Каркасный гараж

К гаражному помещению предъявляются не такие требования, как к жилому дому. Соответственно, возводить его гораздо легче, особенно если поручить работу специалистам.

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Калькулятор расчета каркасного дома

Расчитайте стоимость Вашего каркасного дома на нашем калькуляторе

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Кровельные работы
Мы предоставляем услуги по кровле и замене крыши и ответственно заявляем: “Для проведения монтажных работ компания «АЛ-ХЕККА» обладает соответствующим оборудованием, специальными приспособлениями и техническими устройствами. Сделаем Вашу крышу безупречно и Ваш дом будет комфортным и качественным.”
Общестроительные работы
Компания «АЛ-ХЕККА» строит объекты различной сложности начиная устройством фундамента и заканчивая постройкой промышленных зданий. Также предоставляем услуги проектирования, технического надзора для соблюдения норм ДБН и иные виды консультаций.
Как строится работа с нами
1.
Заявка/Встреча

Мы вместе обсуждаем задачу и прогнозируем бюджет

2.
Составление/проработка вариантов

Исходя из задачи и бюджета мы накидываем и критикуем варианты, пока не выберем основной рабочий вариант

3.
Рабочая фаза/Сдача проекта

Заключаем договор и вносится оплата. Выполняется и сдается проект

О нас

Строительная компания «АЛ-ХЕККА» – была основана в 2010 году в городе Харьков (Украина). На данный момент мы занимаем одно из лидирующих мест на рынке по строительству каркасных домов.

Вам нужно построить дом в Харькове? Мы знаем, как вам помочь, даже если вы точно не определились, какой именно хотите дом. Работаем с архитекторами разных направлений и сможем подобрать человека, который воплотит в жизнь любые идеи. По вашему запросу возможно строительство и без участия архитектора.

Мы работаем уже более 10ти лет, за это время построили в Харькове 35 домов и эта цифра продолжает расти! Создаем как небольшие постройки, так и коттеджи в несколько этажей. Размер наших проектов варьируется от 36м2 до 920 м2.

Наша компания занимается не только строительством каркасных домов с нуля, мы также делаем пристройки, занимаемся ремонтом, можем достроить второй этаж к вашему дому или сделать проект под ключ.

Строительство жилого помещения ответственная работа, где нет места ошибкам и просчетам. Мы тщательно подходим к каждому этапу и приступаем к строительству только после заключения договора, где прописаны все этапы от начала работ до сдачи объекта.

Предоставляя услуги строительства каркасных домов с учетом наших знаний современных технологий строительства и индивидуального подхода, мы строим людям мир уюта и комфорта, который соответствует их представлению.

Блог

Как преобразить чердак и расширить дом
Как преобразить чердак и расширить дом
Строительство по каркасной технологии 26.04.2021

Реконструкция чердака может добавить в Ваш дом столь необходимые драгоценные квадратные метры. Ознакомьтесь с нашими советами по обустройству чердака в каркасном доме.

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Дом по принципу «Таунхаус»
Дом по принципу «Таунхаус»
Строительство по каркасной технологии 23.04.2021

Таунхаус или по другому двойной дом – это тип постройки, при котором два дома находятся в одном. Относительно молодая концепция скандинавского происхождения...

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Зачем нужен хороший почвенный зонд?
Зачем нужен хороший почвенный зонд?
Строительство по каркасной технологии 19.04.2021

При строительстве дома важно учитывать ряд факторов, таких как бюджет, местоположение, материалы и тип почвы. Последнее имеет намного большее значение, чем может показаться.

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Строительство без недостатков по формуле под ключ
Строительство без недостатков по формуле под ключ
Строительство по каркасной технологии 16.04.2021

Многие люди выбирают формулу «под ключ», когда начинают строительство. Что же это такое?

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Отзывы о компании АЛ-ХЕККА

Хорошая компания, хорошее качество услуг, приятные цены. Спасибо Вам, ребята, вы специалисты с большой буквы, знающие свое дело!
Заказывал ремонт крыши из профнастила. Ребята мастера своего дела. Предложили разные виды выполнения работ и смет. Спасибо огромное за качественно выполненные работы, а главное быстро и в срок. Буду и в дальнейшем обращаться к этой компании.
Нашел фирму в интернете. Созвонился менеджер, проконсультировал. На самом деле заказ был не очень большим. Родителям требовалось построить небольшой загородный домик, что бы могли выезжать туда и летом, и зимой. Договорились о смете заранее, никаких лишних трать не было, что очень порадовало, особенно понравилась слаженность работы всех работников фирмы. РЕКОМЕНДУЮ всем! отдельная благодарность Дмитриюn
Компанию АЛ-ХЕККА нам порекомендовали друзья. Мы созвонились встретились с Дмитрием. Было желание достроить второй этаж, и мы обсудили смету и проект будущего строительства. Строительство было завершено практически в сроки, оговоренные в начале нашего сотрудничества В процессе стройки все работы были выполнены качественно, профессионально и с душой! Во время обсуждения выбора материалов, благодаря консультации Дмитрия, подобрали строй. материал наиболее соответствующий стандартам «цена-качество» Уверенно могу рекомендовать компанию АЛ-ХЕККА, как надежного подрядчика Вашего строительства.
Очень, очень, очень порядочные люди и надежные партнеры. В вопросах строительства незаменимая опора - просто передаешь все сложности им, а они со всем разберутся и все сделают. Благодарю!!!!
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